Shari Van Belle (18) uit Affligem speelt voetbal op topniveau bij AA Gent

De 18-jarige Shari Van Belle uit Affligem speelt voetbal op topniveau. Via onder meer Ternat en de tweede ploeg van Anderlecht kwam Shari terecht bij AA Gent. Onlangs speelde ze mee in de topper tegen Anderlecht.

Enorm technisch en tegelijk conditioneel goed en sterk. Zo omschrijft Shari Van Belle zelf haar voornaamste kwaliteiten als voetballer. Momenteel studeert Shari nog LO en Bewegingswetenschappen, maar het is haar droom om het in het voetbal waar te maken.

De voetbalcarrière van Shari Van Belle startte al toen ze amper 6 jaar oud was. Via onder meer Ternat en de tweede ploeg van Anderlecht ging het voor Shari naar AA Gent, waar de coach haar omschoolde van middenvelder tot linksachter. Daar maakt Shari indruk, ook op de bondscoach van de Red Flames. Die windt er geen doekjes om en ziet voor Shari een plaats weggelegd in de nationale damesploeg.

Van Belle mocht al eens invallen in een oefeninterland tegen Rusland en dat smaakt naar meer. Op termijn wil Shari zelfs naar het buitenland, maar dan alleen als de tijd daar rijp voor is. In eigen land wil de Affligemse eerst graag een titel pakken, al lijkt dat dit seizoen moeilijk te zullen worden. Einduitslag AA Gent- Anderlecht: 0-2....