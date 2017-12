Tim De Ceuster (18) uit Hoeilaart is toptalent lacrosse

De 18-jarige Tim De Ceuster uit Hoielaart ziet volgend jar zijn droom in vervulling gaan. Vanaf augustus speelt hij lacrosse voor de ploeg van de universiteit Mount Olive in North Carolina. Een kanppe prestatie want het is iets wat geen enkele Belg en bijna geen enkele Europeaan hem heeft voorgedaan.

Op zijn 16de al maakte Tim De Ceuster uit Hoeilaart blijkbaar indruk op een lacrossecoach tijdens een interland tegen Israël. Tim is overigens de jongste Belgische international ooit. De man raadde Tim aan om naar een showcase in de Verenigde Staten te gaan. Toen Tim daar aankwam, gingen zijn ogen pas echt open. "Toen ik het All Star-team haalde, dacht ik bij mezelf dat ik in deze sport wl goed was..."

Gevraagd naar zijn sterke punten zegt Tim dat hij weliswaar klein maar erg snel is. "Tegen grotere spelers is dat een voordeel. Ik ben sneller, kleiner en kan overal doorgeraken."

Dankzij zijn geslaagde showcase wilden zo'n 20 Amerikaanse universiteiten Tim in hun team. Maar hijzelf vond het nu nog te vroeg. Tot hij een jaar later weer in de VS terechtkwam en hij daar inging op het bod van Mount Olive university. "Financieel was het de beste keuze en hun Lacrosse-programma is één van de beste van de Verenigde Staten. Ik heb dus gewoon ja gezegd."

Als het avontuur in Amerika goed afloopt, wil Tim nadien weer naar België komen om hier lacrosse te verbeteren. "Ik wil alles wat ik geleerd heb teruggeven aan de mensen die het voor mij mogelijk hebben gemaakt."