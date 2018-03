Vader en zoon tegen elkaar in basketmach Asse-Ternat tegen Grimbergen

Gisteren werd in de eerste provinciale van het basketbal een bijzondere match gespeeld. Asse-Ternat B (tiende in de stand) nam het op tegen Grimbergen (13e). Op het eerste gezicht geen belangrijke match, maar dat was niet zo. Wat de match speciaal maakte, is het feit dat vader Peter (Grimbergen) en zoon Brecht Vandriquelle (Asse-Ternat) tegenover elkaar stonden!

Het is een uniek gegegen, vader en zoon tegenover elkaar in een basketwedstrijd. Ook voor papa Peter en zoon Brecht was het een speciale ervaring. Peter is 46 en speelt nog steeds in het eerste elftal van Grimbergen. Dat dankt hij aan zijn levensstijl. Peter is een fitnessbeest die alcholo mijdt.

Voor Brecht is zijn vader een groot voorbeeld. Of hij even goed wordt als zijn vader, is een vraag die Brecht moeilijk kan beantwoorden. "Hij heeft alleszins meer ervaring. Technisch is hij alleszins veel sterker."

Wat de wedstrijd zelf betreft: na een evenwichtig begin wordt het snel duidelijk dat Asse-Ternat te sterk is voor Grimbergen, dat met 73-56 de duimen moet leggen. Voor Peter komt de degradatie steeds dichterbij. Maar niet getreurd, want er was nog een speciaal moment. Zijn jongste zoon, de 16-jarige Japser, mocht zijn debuut maken bij Grimbergen.