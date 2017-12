Van der Poel houdt van Diegem: vierde overwinning op rij

Mathieu Van der Poel voelt zich blijkbaar thuis op het parcours dat de organisatoren van de Superprestige-wedstrijd in Diegem telkens uitstippelen. Voor het vierde jaar op rij reed de Nederlander in Diegem als eerste over de meet. In de tussenstand voor de Superprestige nadert Van der Poel op die manier tot op één puntje van Wout van Aert.

In Diegem konden de vele toeschouwers genieten van een ware stunt van Mathieu Van der Poel. De Nederlander komt graag naar Diegem: "Diegem vind ik één van de mooiste crossen qua publiek en die avondcross maakt het ook heel speciaal. Ik rij hier gewoon heel erg graag", aldus Van der Poel.

Door de regenval was het parcours in Diegem nog zwaarder dan dat gewoonlijk al het geval is. Nochtans kwam de Nederlander tijdens eerste ronde al ten val. Bij het ingaan van de tweede rond stak Wout van Aert logischerwijs een tandje bij en op een bepaald moment moest Van der Poel 15 seconden prijsgeven op van Aert. Van der Poel bleef aanklampen en in de vierde rond was het zover: een splijtende demarrage en die was er voor van Aert meteen te veel aan .

De rest was pure demonstratie, de Nederlander arriveerde solo en met ruime voorsprong aan de meet en schreef zo in Diegem de vierde opeenvolgende overwinning op zijn naam. Van een straffe prestatie gesproken. Voor de vele toeschouwers en de organisatoren in Diegem was het alleszins genieten van de eerste tot de laatse minuut.