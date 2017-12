Van der Poel sterkste in Druivencross Overijse

Het waren bijzonder slechte weersomstandigheden waarin vanmiddag in Overijse moest worden gereden. De Druivencross maakt geen deel uit van een regelmatigheidscriterium en toch is de 'moeder van alle veldritten' nog altijd een bijzonder populaire cross.

Wout Van Aert, op stage in Spanje, was er in Overijse niet bij. De Nederlander Mathieu Van der Poel was wel van de partij en hoe! Van der Poel bevestigde zijn uitstekende conditie van de jongste maanden. Halfweg de eerste ronde in Overijse ging de Nederlander aan de haal en hij kwam ook als eerste over de finish. Het is meteen de derde keer dat Van der Poel de Druivencross in Overijse wint. Van Kessel werd tweede, Meeussen derde.