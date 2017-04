Vandaag Brabantse Pijl: centrum Overijse moeilijk bereikbaar

De 57-ste Brabantse Pijl start om 12u30 op de Grote Markt in Leuven, de aankomst wordt verwacht omstreeks 17u30 op de Brusselsesteenweg in Overijse. De renners werken eerst een 128 km lang parcours af in Vlaams- en Waals-Brabant. Op en rond de Brusselsesteenweg in Overijse worden vervolgens nog 3 plaatselijke ronden afgewerkt van elk 23 kilometer.

In onze regio is er onder meer een doortocht in Alsemberg, waar de Pijl vroeger zijn ontknoping kende. Voorts zijn de Bruineput en de Krabosstraat in Beersel enkele pittige kuitenbijters die de renners zullen aandoen. Ook in Overijse mogen de renners zich verwachten aan enkele zware beklimmingen. Uitgelezen plekken om te supporteren zijn de Hagaard, de Hertstraat, Holstheide, Ijskelderlaan en de Schavei. De renners komen hier ook meerdere malen langs.

De favorieten

Met 26 hellingen is de Brabantse Pijl ook moeilijk te vergelijken met de andere voorjaarsklassiekers. De Brabantse Pijl wordt beschouwd als een voorbereiding op de Amstel Gold Race waar ook de hellingen elkaar in ijltempo opvolgen.

Favorieten zijn Ben Hermans (BMC), Petr Vakoc (Quick-Step Floors , winnaar van vorig jaar) en Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Michael Matthews (Team Sunweb), Sean De Bie (Lotto-Soudal) en Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida)

Centrum Overijse moeilijk bereikbaar

Door de wedstrijd zijn heel wat straten in Overijse afgesloten. In andere straten geldt dan weer een parkeerverbod. Voor meer details surf naar www.overijse.be

Bussen De Lijn volgen omleiding

De Brabantse Pijl heeft ook de hele dag lang gevolgen voor het busverkeer. Het centrum van Overijse, de omgeving van de kerk en het Stationsplein, is afgesloten voor alle verkeer. Daardoor kunnen ook de bussen er geen halt houden. Voor en na de wedstrijd zijn er daarom kleine, lokale omleidingen. Tijdens de wedstrijd volgen heel wat lijnen lange omleidingen om Overijse heen. Ook in onder meer Hoeilaart, Huldenberg en Groenendaal kunnen reizigers hierdoor hinder ondervinden. De omleidingen in de Druivenstreek zijn de hele dag lang van kracht. Het normale busverkeer herneemt er pas op donderdag 13 april.

Reizigers kunnen voor meer informatie over hun bus(sen) terecht op op www.delijn.be/overijse