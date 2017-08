Vilvoordse sportclubs willen meer en betere sportinfrastructuur

Onder meer de gemeentelijke sporthal is volgens de sportraad in zeer slechte staat. Ze wil dat alle politieke partijen in hun programma opnemen wat er in de volgende legislatuur moet gebeuren. De sportraad heeft alvast een memorandum uitgewerkt met daarin een opsomming van alle pijnpunten en de investeringen die dringend zouden moeten gebeuren. Dat memorandum werd intussen overgemaakt aan alle leden van de gemeenteraad. “Als Vilvoorde haar rol in de centrumregio naar behoren wil spelen dan moet een verbetering van de sportinfrastructuur mogelijk zijn. Wij nemen daarin als sportraad onze verantwoordelijkheid op. Als sportraad zijn wij niet zomaar een aanhangsel dat op regelmatige tijdstippen mag stemmen over voorgelegde plannen. Wij zijn een adviesraad en kunnen en moeten dus ook zelf het initiatief nemen indien wij dit nodig achten”, zegt Georges Schroeder, de voorzitter van de sportraad. “Wanneer we dan vaststellen dat we een stijging hebben van 25% voor het aantal sporters tussen 2010 en 2015 en tegelijkertijd zien dat er sportinfrastructuur veroudert, verslijt en zelfs verdwijnt, trekken wij met dit memorandum volgens mij terecht aan de alarmbel”, zegt Georges Schroeder, de voorzitter van de sportraad.