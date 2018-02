Voetbalclub Grimbergen staat voor match van de waarheid

Bij Grimbergen, dat uitkomt in de derde amateurklasse A, beseffen ze dat het zondag erop of eronder wordt. Spannende dagen voor de spelers, het bestuur en trainer Christian Rits. Sinds de Brusselaar eind oktober de leiding in Grimbergen overnam, voetbalde de ploeg amper 5 punten op 33 bij elkaar.

Hoog tijd dus om het tij te keren en misschien kan dat nu zondag al, thuis tegen Mariekerke. Dat wordt een echt degradatieduel, want Mariekerke staat met één puntje meer dan Grimbergen, de op één na laatste in de stand. Het worden sowiseo nog 10 spannende weken voor Grimbergen, waarbij alles op alles zal moeten worden gezet om in derde amateurklasse A te blijven. Maar de eerste hindernis is Mariekerke, nu zondag op bezoek in het Prinsenbos.