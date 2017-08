Voetbalclub Steenokkerzeel viert 80ste verjaardag met nieuw kunstgrasveld

De aanleg van het kunstgrasveld maakt deel uit van het gemeentelijk project om de verouderde site ‘Den Dam’ een opfrisbeurt te geven. Het veld werd intussen al aangelegd. In een latere fase worden ook de kleedkamers vernieuwd en zal er een extra parking aangelegd worden. Ook zijn er werken voorzien die de omgeving verdraaien. En tot slot krijgt ook de petanqueclub een plaatsje op ‘Den Dam’.

Voetbalclub Steenokkerzeel is blij met de metamorfose. “Er moest iets gedaan worden. K.S.V.O. verblijft ruim 35 jaar op deze site. Buiten wat opsmukwerken aan de kleedkamers zijn er geen investeringen meer gebeurd”, vertelt voorzitter Emile De Backer. “Lange tijd was er ook sprake van een verhuizing maar die plannen gingen niet door. De club is dan ook blij dat we deze schitterende locatie kunnen behouden. Iedereen kan ook nauwelijks wachten om gebruik te maken van de nog te bouwen kleedkamers.”, aldus De Backer.

Op zondag 27 augustus wordt het kunstgrasveld officieel geopend. Om 14u staat een receptie gepland in de voetbalkantine van KSVO (Damlaan) waarop alle inwoners welkom zijn. Om 16u volgt een galawedstrijd tegen de beloften van KV Mechelen om het terrein feestelijk in te huldigen. (foto's gemeente Steenokkerzeel)