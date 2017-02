Voetbaltrainers worden niet langer uit zwarte kas betaald

Een voetbalclub die een trainer of scheidsrechter op een officiële manier willen betalen, kan dat eigenlijk enkel via de reguliere arbeidswetgeving. Maar omdat dit een dure aangelegenheid is, wordt er in de praktijk vaak zwart geld gebruikt. Het gebeurt ook dat de vrijwilligers vergoed worden in de vorm van drankbonnetjes, kledij of zogenaamde kilometervergoedingen.

Met een nieuw fiscaal tarief kunnen alle vrijwilligers bij een sportclub binnenkort officieel bijverdienen. Voorwaarde is wel dat de vrijwilligers minstens een halftijdse job hebben. Ze mogen maximaal 15 euro per uur verdienen en 500 uur per jaar werken. Er geldt ook een plafond van 5.000 euro per jaar. De eerste 30% van hun verdiensten is vrijgesteld van belastingen. De overige 70% zal belast worden aan 25%.