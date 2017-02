Voetbalwedstrijd tussen Aalst en Halle wordt clash tussen carnavalisten

De carnavalswedstrijd van voetbalclub Eendracht Aalst is traditioneel de opener van 'Oilsjt Carnaval'. Nu vrijdag vindt die wedstrijd plaats en tegenstander is niemand minder dan SK Halle, ook een carnavalsstad. De Ajuinen dagen de Halse voetbalsupporters uit om vrijdag de Europatribune in het Pierre Cornelisstadion volledig te vullen. In de tribune kunnen 600 fans.