Volleybalicoon Dominique Baeyens schrijft 'Coachen met gezond verstand'

Dominique Baeyens uit Ternat is een icoon in de volleybalwereld. Hij speelde bij Kruikenburg Ternat en was nadien aan de slag als coach bij Zellik en Roeselare. Baeyens werd maar liefst 8 keer verkozen tot trainer van het jaar en 4 jaar lang stond hij aan het hoofd van de nationale mannenploeg. Vandaag stelde Baeyens zijn eerste boek voor. Dat kreeg 'Coachen met gezond verstand' als titel mee.

Het boek werd voorgesteld in de Lotto Arena in Antwerpen. En daarvoor kwam heel wat volk opdagen. Baeyens werkte een jaar en vier maanden aan het boek. Volgens Baeyens onderschatte hij de opdracht. "Ik heb voor alle duidelijkheid het boek zelf niet geschreve. Ik ben absoluut geen schrijver. Dus heeft het bloed, zweet en tranen gekost."

Baeyens geeft al 10 jaar lezingen in bedrijven over het coachen van teams. Voor die lezingen maakte hij notities en uit die notities is het boek ontstaan. UIteindelijk heeft het boek weinig met volleybal te maken, maar alles met teamprocessen en coaching in het algemeen. Met het boek hoopt Baeyens mensen te bereiken die coachen in de sportwereld, maar ook mensen die coachen in de bedrijfswereld, dus iedereen die in een team werkt.

Baeyens ziet dan ook heel wat gelijkenissen tussen de bedrijfs- en de sportwereld. Toch zijn er ook verschillen: "Ik heb ik mijn carrière iemand gemist die mij coacht. In de bedrijfswereld worden veel mensen gecoacht. In de sportwereld is het ieder voor zich."

Het boek 'Coachen met gezond verstand' is te verkrijgen in de betere boekhandel.