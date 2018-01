Wolvertem-Merchtem doet goede zaak op het veld van Grimbergen: 1-2

In de derde amateurklasse A van het voetbal heeft Wolvertem-Merchtem een goede zaak gedaan door met 1-2 te gaan winnen op het veld van Grimbergen. De thuisploeg zit in slechte papieren, de bezoekers behaalden onder coach Alan Haydock 11 op 18.

Al na 8 minuten staat Wolvertem-Merchtem 0-1 voor, het doelpunt is van Quansah. Grimbergen krijgt kansen maar kan die niet verzilveren. Net voor de rust stuurt Laerenbergh op het juiste moment Gengezo de diepte in. Die bedient perfect Jennart en het staat 0-2, na een perfect uitgevoerde tegenaanval.

In de tweede helft zijn de beste kansen aanvankelijk voor de bezoekers. Maar de aansluitingstreffer komt er toch, dankzij Verhoeven. In het slotkwartier gaat Grimbergen voluit voor de gelijkmaker. De thuisploeg krijgt kansen maar verder komt ze niet. Eindstand is 1-2, een dure nederlaag voor Grimbergen en een nieuwe opsteker voor Wolvertem-Merchtem dat onder de nieuwe coach Alan Haydock al 11 op 18 punten bij elkaar sprokkelde.