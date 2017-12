Wolvertem-Merchtem wil doorgaan op elan onder nieuwe trainer Haydock

De start van Wolvertem-Merchtem in de competitie was alles behalve goed. De ploeg haalde amper 5 punten in 11 matchen en dus zette het bestuur de samenwerking met trainer Wilfried Wielandts stop. In zijn plaats kwam Alan Haydock en die zorgde meteen voor een positieve inbreng. Wolvertem-Merchtem behaalde onder zijn leiding 4 punten op 6, tegen Lebbeke en Ninove;

Alan Haydock bevestigt de goede start. "Ik zie een verbetering op voetballend vlak. Ik ben aangenaam verrast, ook door het enthousiasme dat de jonge spelers aan de dag leggen. Het zijn allemaal voetballers die bereid zijn om te werken en er voor te gaan", aldus Alan Haydock.

Zondag speelt Wolvertem-Merchtem thuis tegen Mariekerke, de rode lantaarn. Winnen lijkt weer een must. "Maar of het nu om de rode lantaarn gaat of niet, winnen is altijd de boodschap."