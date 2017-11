Zaalvoetbal zonder grenzen in sporthal De Bres in Halle

In sporthal De Bres in Halle was er gisteren een wel heel bijzonder zaalvoetbaltornooi. 12 Teams van Halse jongeren, nieuwe Belgen en vluchtelingen speelden er tegen elkaar. Het was de bedoeling om elkaar op die manier beter te leren kennen en vooral om samen heel veel plezier te maken.