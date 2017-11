Zero-Skip Zemst springt touwtje voor het goede doel

De gemeente Zemst wil zo veel mogelijk geld inzamelen voor Music for Life. Onder de noemer Zemst for Life zetten tal van Zemstse verenigingen zich in voor het goede doel. Bij rope-skipping vereniging Zero-Skip bijvoorbeeld stond vandaag 3,5 uur touwtje springen op het programma!

Bij Zero-Skip in Zemst kon iedereen, ongeacht de leeftijd, zich vandaag de benen vanonder het lijf springen. Deelnemers moesten daarvoor 2 euro betalen en dat geld gaat rechtstreeks naar Zemst for life. Bedoeling was om minstens 3 uur lang telkens 1 springer aan het springen te hebben om zoveel mogelijk sprongen te halen. Daarnaast werden ook allerhande initiaties georganiseerd waar alle kinderen voor verschillende doelgroepen konden springen.

Op die manier hoopt Zero-Skip Zemst 1.000 euro binnen te halen voor het goede doel. Het gaat om verschillende goede doelen: Ouders van verongelukte kinderen, het anti-kankerfonds en Villa Clementina. Deelnemen en er bij zijn, dat was vandaag bij Zero-Skip veruit het belangrijkste. Voor iedereen die aanwezig was een extra motivatie om zijn of haar beste beentje voor te zetten!