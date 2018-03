Zure nederlaag van Tempo Overijse tegen Thes Sport: 0-1

In de tweede amateurklasse B van het voetbal heeft Tempo Overijse in eigen huis een zure nederlaag geleden tegen Thes Sport. Het werd 0-1. Voor Overijse dus geen zesde overwinning op een rij.

Thes Sport, dat voor de match aan de leiding stond met 10 punten meer dan Tempo Overijse, is het gevaarlijkst in het begin. Maar ook de thuisploeg laat zich niet onbetuigd. Beide ploegen gaan voor de overwining en brengen mooi voetbal, maar dat resulteert alsnog niet in doelpunten. De ruststand is 0-0.

Thes Sport komt opnieuw sterk uit de kleedkamer, maar ook Overijse blijft ijverig zoeken naar een doelpunt. De wedstrijd lijkt te eindigen op een gelijkspel, maar in de slotminuut krijgt Coquelle een voorzet van Caubergs tegen het lichaam. De scheidsrechter ziet een handsbal en legt de bal op de stip. Ongeloof bij de thuisploeg, maar Battista zet de penalty vlekkeloos om. Op de valreep nemen de leiders uit Tessenderlo 3 punten mee naar huis.

Achteraf was trainer Kris Goris niet ontevreden. "Mijn jongens hebben een geweldige prestatie geleverd tegen de toekomstige kampioen. Ze hebben gewerkt, ze hebben gevoetbald, we kregen bijna evenveel kansen. Door de aangeschoten bal en de penalty is het alsnog een zure nederlaag geworden."