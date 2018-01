Zwemster Céline Deleuze (18) uit Sint-Genesius-Rode pakt brons op WK Paralympics

Voor Céline Deleuze is zwemmen een echte passie. Maar liefst 6 dagen per week, telkens 3 uur, is Céline aan de slag in het zwembad van Sint-Genesius-Rode. "Als ik in het water ben, vergeet ik mijn problemen en mijn beperking een beetje", zegt Céline. Zelf zou ze graag nog meer trainen, maar dat is niet altijd combineerbaar met haar studies sociaal werk.

Toen ze amper 3 maanden oud was, werd bij de nu 18-jarige zwemster een hersentumor vastgesteld, waardoor ze verlamd raakte aan de rechterkant. Dat weerhield Céline er niet van om te zwemmen, zij het dat dat niet evident is. Haar benen kan ze niet voor 100 % gebruiken, haar bewegingen zijn traag. "'t Is vermoeiend en dus moet ik keihard werken", aldus Céline.

Céline is gespecialiseerd in de 400 meter vrije slag. Dat ze op het WK Paralympics in Mexico een bronzen medaille zwom, kwam als een complete verrassing, zeker omdat het voor Céline de allereerste deelname was. Volgend objectief is nu het EK in augustus, waar Céline ook graag een medaille zou zwemmen. En op termijn wil de zwemster uit Sint-Genesius-Rode zelfs naar de Olympische Spelen in Tokio.