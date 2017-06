‘Brandfase oranje’ in deel Vlaams-Brabantse bossen

‘Brandfase Oranje‘ is nu ook van toepassing in verschillende Vlaams-Brabantse bossen en natuurgebieden. Dat bevestigt het Agentschap Natuur en Bos.

Eerder werd fase oranje al afgekondigd in de provincies Limburg en Antwerpen. Beheerders van natuurdomeinen en bossen en de brandweer moeten dan extra waakzaam zijn. De brandweer rukt ook met meer manschappen en materieel uit in het geval er een brand uitbreekt. Voor bezoekers van bossen en natuurgebieden geldt onder meer een rookverbod. En het is er sowieso ook verboden om vuur te maken.

Diezelfde veiligheidsmaatregelen gelden nu ook in heel wat Vlaams-Brabantse bossen. Dat is onder meer het geval in de Demerbroeken, de Vallei van de drie Beken, Meetshoven, het Walenbos, het Troostembergbos, de Eikelberg, het Meerdaalwoud, het Heverleebos, het Bertembos, het Rodebos en het Floordambos. Het gros van deze bossen bevindt zich dus in het arrondissement Leuven met uitzondering van het Floordambos in Melsbroek.

Voor het Zoniënwoud of het Hallerbos is er voorlopig geen gevaar. Dat zijn loofbossen en die zijn doorgaans ook vochtiger waardoor ze minder brandgevoelig zijn. Maar uiteraard geldt ook hier waakzaamheid en voorzichtigheid.