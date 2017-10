‘Breughelpark Zellik moet dringend brandveilig worden gemaakt’, stelt Groen

De brandveiligheid van de flatgebouwen in het Breughelpark Zellik is nog steeds ondermaats. Groen heeft de inwoners alvast opgeroepen om zelf actie te ondernemen.

In de flatgebouwen zijn er verschillende problemen met de brandveiligheid. Zo is er per paviljoen slechts één evacuatietrap, terwijl er voor dergelijke hoge en grote woontorens minstens twee evacuatietrappen nodig zijn. Ook de brandweer moet bij een brand nu dezelfde trap gebruiken. Voorts zijn de vroegere afvalkokers niet goed afgesloten, waardoor rook zich via dat kanaal kan verspreiden. In sommige paviljoenen is er ook geen automatisch alarmsysteem. Bij een eventuele brand moet men dus van deur tot deur gaan om de inwoners te informeren. Deze problemen oplossen is geen evidente zaak. De federale brandwetgeving dateert van 1972 en is enkel van toepassing op recentere gebouwen. Het Breughelpark werd echter al in de jaren ’60 gebouwd.

Groen kaartte de problematiek in juni al aan op de gemeenteraad in Asse. Daar werd de belofte gemaakt dat er actie zou ondernomen worden. Maar Groen roept ook de inwoners op om hun lot in eigen handen te nemen. “We vragen hen om een petitie te tekenen gericht aan de federale volksvertegenwoordigers met de vraag om de brandwetgeving aan te passen”, verduidelijkt gemeenteraadslid Edward Van Keer (Groen). “We roepen de bewoners ook op om zelf hun beheerders aan te spreken en hen dringend om gepaste acties te vragen. Hopelijk kunnen zij op die manier extra druk uitoefenen op de eigenaars, zodat het Breughelpark echt brandveilig kan worden gemaakt”, aldus Van Keer.