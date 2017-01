‘Dampers' protesteren voor woonst Maggie De Block in Merchtem

Zo'n 70 'dampers' vertrokken zondagmiddag van aan het station van Merchtem onder politiebegeleiding naar het Mieregemplein, waar Minister Maggie De Block woont. De minister was niet thuis, maar de 'dampers' protesteerden er tegen de aanpassing van de wet over de e-sigaret en het 'dampen'. Initiatiefnemer Koen Grieten: "Ik had op Facebook een oproep gelanceerd tot het protest, omdat de nieuwe wet voor 'damp-shops' en de verkoop van damp-toebehoren voor ons onredelijk is. Het 'dampen' met de 'e-sigaret', waarbij een smaak wordt toegevoegd, werkt echt om te stoppen met roken. Ik heb zelf meer dan 20 jaar gerookt, en nu 'damp' ik al meer dan een jaar, maar de nicotine en andere schadelijke producten zoals teer kan ik achterwege laten. Dat moeten ze met die wet niet verbieden. Ook het verbod op reclame, het sterk aan banden leggen van on-line-verkoop van de e-sigareten en dat je niet mag proeven in een shop, vind ik een brug te ver. De wetgeving is veel te streng, we hopen dat die wordt terug geschroefd." Uiteindelijk schreven zich 119 'dampers' in voor het protest aan de woning van Maggie De Block, maar er daagden er 60 tot 70 op. "

Een beetje spijtig dat het zo moet gebeuren, want ik wil iedereen ontvangen, maar toch niet met een protest voor mijn woonst. Dat is niet gepast. Ik was ook niet thuis wegens meetings", reageert Maggie De Block (Open Vld). "Wij zijn al 2 jaar bezig met het toepassen van de Europese richtlijn, wat de sector zelf ook wist. We hebben begrip voor wat de mensen in de sector doen. Tot nu toe waren er echter helemaal geen regels en dat kan niet. Europa heeft ons ook opgedragen om regulerend op te treden. Er moet minimum controle zijn op welke producten, samenstellingen en e-sigaretten verkocht worden. In het buitenland zijn zelfs al e-sigaretten ontploft, maar er zijn ook vragen over de schadelijke gevolgen van sommige vervangproducten van nicotine of andere (smaak)vervangers. Vanaf 20 januari zullen er controles komen op die 'damp-shops' en andere gelegenheden waar die zaken worden verkocht. We gaan geen 'vendetta' starten en zullen eerst waarschuwen. Maar 'vrijheid-blijheid' kan niet zomaar. Iedereen moet de regels ook in kader van volksgezondheid volgen", besluit De Block.