‘Dit is misplaatst’, aldus Sminate (N-VA) over oude foto uit P-magazine in VVSG-folder

Nadia Sminate, de burgemeester van Londerzeel, is niet opgezet met een folder die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten maandagavond uitdeelde op het afscheidsfeest van Mark Suykens, de directeur van het VVSG. In de folder wordt schamper gedaan over de fusies van gemeenten. Een foto van Sminate in lingerie, die 15 jaar geleden in P-magazine stond, wordt vergezeld van een tekstballon met de boodschap: 'Aan onze buurgemeenten: een fusie is voor jullie echt wel een happy ending. Daar sta ik persoonlijk borg voor'.

Sminate steekt haar ongenoegen niet onder stoelen of banken. “Ik heb er geen enkel probleem mee als politici het mikpunt zijn van spot of dat ze gebruikt worden in cartoons. Ik ben de eerste om ermee te lachen. Maar ik kan er geen begrip voor opbrengen dat dit gebeurt door een vereniging die de belangen moet behartigen van de burgemeesters. Bovendien wordt dit krantje uitgedeeld aan al mijn collega's, burgemeesters, parlementsleden en ministers. Dan is dit misplaatst,” aldus Sminate.