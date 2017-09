‘Diversiteit’ rode draad tijdens Wijde Wereld Weken in Grimbergen

In Grimbergen slaan verschillende verenigingen in oktober opnieuw de handen in elkaar voor de ‘Wijde Wereld Weken’. Die staan dit jaar volledig in het teken van diversiteit.

De ‘Wijde Wereld Weken’ zijn dit jaar aan hun vierde editie toe. Aanvankelijk was het bedoeling om elk jaar een ander continent in de kijker te plaatsen. Maar als gevolg van de vluchtelingencrisis werd geopteerd voor het thema ‘diversiteit. “Die wijde wereld bevindt zich door de vluchtelingencrisis intussen in onze gemeente. Klassen, scholen, straten en wijken worden kleurrijk. Talen, religies, eet- en kleedgewoonten mengen zich. ‘Multicultureel’ samenleven is een feit, of we dat nu willen of niet. In twintig jaar werd ons dorp een stukje wereld”, verduidelijkt schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Eddie Boelens (Groen) op de website van de Wijde Wereld Weken.

Met de Wijde Wereld Weken benadrukken de verenigingen in Grimbergen dat ze niet bang zijn van deze diversiteit en met een open blik de toekomst tegemoet willen gaan. Om de grenzen tussen de culturen te slopen hebben de initiatiefnemers een uitgebreid cultuuraanbod uitgewerkt. Dat doen ze met film-, muziek- en dansvoorstellingen, kookworkshops en theatervoorstellingen.

De Wijde Wereld Weken starten zondag (1/10 ) met een een begeleide wandeling door Grimbergen waarbij men foto's te zien krijgt van mensen/plekken (en ook de verhalen erachter) die de enorme diversiteit in de gemeente weerspiegelen. . Een volledig overzicht vind je op www.wijdewereldweken.be