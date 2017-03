‘Flight in Mind’, een stille getuige van de aanslag, opnieuw onthuld

Het bekende bronzen kunstwerk ‘Flight in mind’ van Olivier Strebelle is vanmorgen opnieuw onthuld in een parkje langs de toegangsweg naar Zaventem. Het kunstwerk was jarenlang een populaire verzamelplaats in de vertrekhal van Brussels Airport maar raakte zwaar beschadigd tijdens de aanslag voor 22 maart. Voortaan moet het kunstwerk de herinnering aan die dramatische dag levend houden.