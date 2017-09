‘Gezellig’ is het mooiste Nederlandse woord voor anderstaligen

Het woord ‘gezellig’ is de winnaar van de wedstrijd ‘Wat is volgens jou het mooiste woord in het Nederlands?’. Deze wedstrijd vond plaats in het kader van de NT2-campagne van de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met vzw de Rand en het Agentschap Integratie en Inburgering. Winnaar is Murray Frick, een Amerikaan uit Overijse.

Van ‘aanbiddelijk’ tot ‘zon’: in het kader van de wedstrijd ‘Wat is volgens jou het mooiste woord in het Nederlands?’ ontving de provincie Vlaams-Brabant 191 erg diverse ‘mooiste woorden’ van anderstaligen die Nederlands leren. ‘Gezellig’ bleek het allermooiste woord te zijn.

‘Het gevoel van enkele vrienden rond een open haard’

De gelukkige winnaar van de wedstrijd ‘wat is het mooiste woord in het Nederlands’ is Murray Frick, een Amerikaanse protestantse priester uit Amerika, die sinds 2006 in België woont. Nadat hij onlangs van Wallonië naar Overijse verhuisde, wou hij meteen Nederlands leren. ‘Gezellig’ is volgens hem het mooiste Nederlandstalige woord, “omdat ‘gezellig’ meer is dan ‘cozy’ in het Engels. Het is het gevoel van enkele vrienden rond een haard op een koude, regenachtige Belgische winternacht. ‘Gezellig’ is dus knus, comfortabel én ontspannen, allemaal in één woord,” argumenteert hij zijn keuze.

Murray Frick wint een abonnement op ‘Wablieft’, een krant in duidelijke taal, een boekenbon en een gratis cursus Nederlands.

De zoektocht naar het mooiste Nederlandse woord kwam er om via meerdere kanalen het bestaan van Nederlandse lessen voor anderstalige inwoners van de provincie te promoten. Het thema ‘wat is het mooiste woord’ blijft ook nu nog centraal staan in de verder campagne. Zo gaan dit najaar een aantal NT2-klassen een verhaal schrijven rond het thema. Het resultaat van al die schrijfsels zal worden gepubliceerd.