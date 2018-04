‘Goddelijk lekker boek' voorgesteld in abdij van Grimbergen

In de abdij van Grimbergen is het boek 'trappisten en abdijbieren' van Jef Van den Steen voorgesteld. Voor de bierliefhebber is dit een boeiend naslagwerk over de Belgische trappistenbieren en de erkende abdijbieren.

Abdijbieren zijn het nec plus ultra van de Belgische biercultuur. Welke sterke verhalen gaan schuil achter dit eerlijke, arbeidsintensieve product? Waarin verschillen de trappisten van de andere bieren? In 'trappisten en abdijbieren' ontrafelt Jef Van den Steen de verschillende fases in het productieproces van de bieren en vertelt hij over het ontstaan en de ontwikkeling van diverse abdijbierbrouwerijen binnen de muren of onder licentie van de abdij.

De wereld van het bier evolueert snel. Voor 'trappisten en abdijbieren' bezocht de schrijver de voorbije twee jaar verschillende abdijen en brouwerijen zodat zijn werk actueel is. Van den Steen is niet aan zijn proefstuk toe. De auteur schreef al meer dan tien boeken over bieren.

Dat het boek net in de abdij van Grimbergen werd voorgesteld, is geen verrassing. "De basis voor de erkende abdijbieren is gelegd hier in de abdij van Grimbergen. Ik vond het dan ook mooi om de presentatie van het boek hier te doen," aldus Van den Steen.