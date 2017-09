‘Maak van oud-gemeentehuis Ternat geen café’, stelt oppositie

Het voormalig gemeentehuis werd gebouwd in 1719 en werd vanaf 1845 gebruikt als gemeentehuis tot in 2015 het nieuw administratief centrum werd geopend. Het gebouw is sinds 1958 ook beschermd. “Het is een gebouw met een rijke geschiedenis waar vele lokale historische beslissingen zijn genomen. Wij kunnen ons er niet mee verzoenen dat dit een horecazaak zal worden”, reageert ‘CD&V en Volks’ in een persbericht. Ook pikt de oppositiepartij het niet dat de gemeenteraad buitenspel werd gezet. “Plots verschijnt er een oproep tot kandidaatstelling zonder enig debat in de gemeenteraad of ander gemeentelijk forum. Voor ons moet de invulling deel uitmaken van een publiek debat, waar de Ternattenaar inspraak krijgt”, aldus nog ‘CD&V & Volks’. Ook met de erfpachtovereenkomst (1 euro voor 50 jaar) gaat de partij niet akkoord.

‘CD&V en Volks’ wil dat het voormalige gemeentehuis opnieuw een publieke functie krijgt net als de voormalige gemeentehuizen van Wambeek en Sint-Katharina-Lombeek. De partij denkt daarbij aan het archief van de Heemkundige Kring dat in het voormalige gemeentehuis kan ontsloten worden door de vlakbij gelegen bibliotheek. Ook zou het gebouw kunnen gebruikt worden door het OCMW voor de autonome dagopvang (CADO). Het oud-gemeentehuis van Ternat ligt ook in een gebied dat bestemd is voor ‘gemeenschapsvoorziening en openbaar nut’.