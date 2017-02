‘Mottige Duus’ op 1 in Halse carnaval Top 100

De ‘Leste Kannekes’ staan dit jaar op nummer 1 met de lokale hit ‘Mottige Duus’ in de carnaval top 100 van de Halse radio Victoria.

Voor de eerste keer werd van de top 100 een avondvullend evenement gemaakt in zaal Lindegroen in Buizingen met tal van live-optredens. En dat lokte heel wat feestvierders. Er komt dus ook in 2018 een nieuwe editie van dit evenement.

In de top 100 kregen de Leste Kannekes de meeste stemmen voor hun lokale hit ‘Mottige Duus’. Johny Walters (het zingende prinsenduo Wouter en John) eindigde op nummer 2 met een hommage aan het Halse dialect. Het brons was voor Van ’t Vat met ‘Vader en zoun’.

Hieronder de volledige top 11

1. Mottige Duus - De Leste Kannekes

2. De toel van Halle - Johny Walters

3. Vader en zoun - Van ’t Vat

4. Sjoe, kzen wei weg - Ronny de Facteur

5. Carnaval in Halle - Prins John

6. Links rechts – Snollebollekes

7. Alle doage fiest - De Retro’s

8. Pastapoera - Postichkes

9. De leste kie - De vraave va Chic

10. Jonge Revoleuse - De Muyllekes

11. Since 1403 - Mimi & Titi