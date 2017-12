‘Ons Savioplein is géén openbare parking’

Het Savio, de buurt rond het station van Dilbeek, kent een bruisend gemeenschapsleven. Kloppend hart van al die activiteiten zijn de Saviolokalen en de Saviokerk die aan het Savioplein liggen.



Een mooi en open plein dat blijkbaar zeer uitnodigend is voor treinpendelaars (nvdr : het station ligt vlakbij) en carpoolers, want vaak staat het er 's morgens vroeg al vol auto's. "Het gaat dan om voertuigen die hier een hele dag staan, waardoor de bezoekers van onze talrijke activiteiten overdag in de Saviolokalen of van begrafenissen in de Saviokerk geen parkeerplaats meer vinden," begint Richard Gyssels van de vzw Saviocentrum. "Een probleem dat al lang aansleept, maar nu toch echt de spuigaten begint uit te lopen. Vele mensen zien anderen het doen, en volgen dan maar."



Toelating

Aan de inrit van de parking staan nochtans meerdere waarschuwingsborden. "Daarop staat duidelijk dat dit privé-terrein is," zegt Gyssels. "Het plein is er dus enkel voor mensen die naar de kerk komen, en diegenen die de Saviolokalen gebruiken. Verder geven we ook de ouders die hun kinderen naar de kribbe of de kleuterschool brengen de mogelijkheid om hen op een veilige manier af te zetten en daarna ons plein weer te verlaten. Enkel de leerkrachten van de kleuterschool en de kinderverzorgsters van de kribbe hebben de toelating om hun wagen de laten staan tijdens de werkuren."



Vriendelijk

Om het probleem aan te pakken, vatten vrijwilligers van het Saviocentrum sinds begin deze week post op de parking. "Het gaat om een sensibiliserende actie," zegt Richard. "We leggen de mensen vriendelijk uit wat het probleem is en waar ze zich wel kunnen parkeren. We geven ook een extra briefje met info mee, waarin we alles nog eens uitleggen."



Vruchten

De actie wierp intussen al vruchten af. "In het begin van de week moesten we veel meer bestuurders terugsturen dan vanmorgen," aldus Richard. "We zien wel nog vaak auto's de parking op rijden en zich draaien eens de bestuurders zien dat wij hier ook staan. Intussen werken we aan een oplossing op lange termijn met bijvoorbeeld parkeerkaarten. Er zullen zeker nog andere acties volgen."