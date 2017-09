‘Operatie Proper’ mobiliseert scholen en verenigingen tegen zwerfvuil

‘Operatie Proper’ wil zo’n 1.500 scholen en verenigingen uit Vlaanderen mobiliseren om ten strijde te trekken tegen zwerfvuil en sluikstort. De actie werd vanmiddag gelanceerd in basisschool De Vleugel in Zaventem door minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en de Helden van Ketnet.

De actie is een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Scholen, sportclubs en jeugdverenigingen die de ‘Operatie Proper’ steunen en hun buurt ook effectief proper houden kunnen op het einde van het schooljaar alvast rekenen op een mooie beloning. “We ondersteunen al jaren gemeenten en steden die allerhande opruimacties organiseren. Maar we weten dat er ook heel wat verenigingen en scholen zijn die de handen uit de mouwen willen steken. En ook die willen we nu financieel ondersteunen. Bij de scholen kan dat bedrag oplopen tot 1.500 euro, bij de verenigingen tot 1.125 euro”, verduidelijkt Jan Verheyen van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

“Die samenwerking is ook cruciaal. Ik ben ervan overtuigd dat een brede maatschappelijke beweging het beste wapen is tegen zwerfvuil en sluikstort. Hoe meer mensen we kunnen betrekken, hoe groter de kans dat we deze strijd winnen”, voegt minister van Omgeving Schauvliege (CD&V) eraan toe.

Mooimakers hoopt alvast 1.500 scholen en verenigingen te kunnen mobiliseren. Daar is een budget van 2 miljoen euro voor uitgetrokken. Wie zich kandidaat wil stellen kan dat tot eind september via www.mooimakers.be.