‘Red het Klooster’ in Heikruis gaat in beroep tegen bouwplannen Mater Dei

In Heikruis (Pepingen) gaat de werkgroep ‘Red het Klooster’ in beroep bij de provincie tegen de vergunning die werd afgeleverd voor de bouwplannen van het rusthuis Mater Dei. Dat wil een nieuwbouw neerpoten in het park van het rusthuis.

De huidige gebouwen van het woonzorgcentrum Mater Dei in Heikruis voldoen niet meer aan de huidige normen. Daarom zal in de tuin een nieuw gebouw worden neergepoot in de vorm van een vierkantshoeve. Het huidige klooster verdwijnt onder de sloophamer met uitzondering van de kapel en het hoog gebouw aan de Neerstraat. Die blijven bewaard voor een periode van 3 jaar omdat ze bepalend zijn voor het dorpszicht. Maar als er in die periode geen herbestemming komt, mogen ze alsnog afgebroken worden.

Maar zover wil de werkgroep ‘Red het klooster’ het niet laten komen omdat de Ursulinesite een historisch en stedenbouwkundig onderdeel vormt van Heikruis. “De site volledig slopen, is een tabula rasa maken van de geschiedenis van het dorp. Bovendien werd er op geen enkel moment overlegd met de omwonenden. Er was wel een infomoment maar van burgerparticipatie was geen sprake”, aldus de werkgroep. Tegen de sloop werden intussen 300 handtekeningen verzameld. De werkgroep heeft ook een beroep aangetekend bij de deputatie tegen de bouwvergunning die de gemeente onlangs heeft afgeleverd. Voorzitter bij Mater Dei Marc Dedobbeleer reageert ontgoocheld en vreest voor een juridisch steekspel.