‘She bad’ wint Rockvonk 2017

Rockvonk is een tweejaarlijkse wedstrijd voor beginnende bands uit de provincie Vlaams-Brabant. Zaterdagavond streden de zeven finalisten voor de trofee in het Depot in Leuven. ‘She bad’, een band met leden uit Steenokkerzeel, Kampenhout, Haacht, Rijmenam en Leuven, won deze editie. ‘She bad’ wist de jury te overtuigen met z’n energieke songs en dito frontvrouw. Linde uit Boortmeerbeek en Soudrascalz uit Leuven werden respectievelijk tweede en derde. De drie winnaars krijgen onder meer studiotijd en speelkansen in het Depot in Leuven, Trix in Antwerpen en de Muziekodroom in Hasselt. De organisatie van Rockvonk was voor de laatste keer in handen van de provincie Vlaams-Brabant.

Foto: Diederik Craps