‘Sluiting civiele bescherming in Liedekerke is totaal onbegrijpelijk'

"We hebben tot het laatste moment gehoopt dat het gezond verstand zou zegevieren en dat men alsnog lessen zou trekken uit het chemische ongeval van enkele dagen terug in Zevenkote. Men wil bij dergelijke rampen snel hulp bieden, maar kiest dan toch voor één kazerne ten noorden van Antwerpen. De civiele bescherming van Brasschaat was in Zevenkote inderdaad slechts een kwartier later ter plaatse dan wij. Maar als dit ongeval overdag had plaatsgevonden, was men door de files op de Antwerpse ring ongetwijfeld veel later gearriveerd", aldus Spitaels.

Volgens Spitaels is Brasschaat geen goeie locatie omdat het onder meer te dicht bij de kerncentrale van Doel ligt. "In het nieuwe nucleaire noodplan werden op basis van gegevens uit buitenlandse incidenten de veiligheidsparameters fors uitgebreid. Brasschaat ligt echter zo dicht bij Doel (en bovendien ook in de windrichting) dat men in geval van een nucleaire catastrofe niet eens zal kunnen interveniëren omdat men zal moeten binnenblijven", aldus Spitaels.

Stefaan De Neef, een operationeel medewerker die bij recente acties tot het behoud van de kazerne optrad als woordvoerder, vindt eveneens dat Liedekerke door zijn centrale ligging veel meer geschikt is als locatie voor interventies dan Brasschaat. "Dat is enkele jaren terug in een rapport ook bevestigd. Nadien heeft men echter de parameters gewijzigd om Brasschaat te bevoordelen. Zo was het plots belangrijk dat de kazerne van Liedekerke niet kan uitbreiden. Hier staat overigens een splinternieuw gebouw, terwijl de kazerne van Brasschaat in verval is", aldus De Neef. Hij vindt het ook geen argument dat Brasschaat zich in de buurt situeert van een aantal petrochemische bedrijven. "Die hebben immers zelf meer gespecialiseerde rampenbestrijders dan wij”, besluit De Neef.