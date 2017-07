‘Tandenstoker-inbrekers’ gevat?

Het lijkt erop dat de politie van Grimbergen de dieven met de tandenstokertruc gevat heeft. Donderdagnacht werden drie verdachten opgepakt in de wijk Abtsdal. Zij zouden tandenstokers tussen ramen en deuren geplaatst hebben om te zien of mensen op vakantie zijn.

De lokale politie van Grimbergen kreeg vorige dinsdag 5 meldingen van inwoners die tandenstokers tussen hun deur of raam vonden. De politie vermoedde meteen dat dat het werk was van een dievenbende die op die manier wil achterhalen of de bewoners met vakantie zijn. Wanneer na verloop van tijd de tandenstoker nog steeds tussen de deur zit, zijn inbrekers er nagenoeg zeker van dat de bewoners een tijdje weg zijn.

Of de drie verdachten, die uit Brussel komen, ook effectief de tandenstokerdieven zijn moet verder onderzoek uitwijzen. De politie van Grimbergen vraagt intussen om waakzaam te blijven. Wie verdachte handelingen opmerkt kan best onmiddellijk de lokale politie contacteren via 02/272.72.72 of het alarmnummer 101. (Bron: Het Laatste Nieuws)