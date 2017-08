‘Vilvoorde is niet Mosul, stop met die negativiteit’ aldus CD&V

'Het is shockerend dat iemand die in staat is tot zo een onmenselijke terroristische aanslag als die in Barcelona een paar maanden zou verbleven hebben in onze stad. Voor zo'n individuen is er geen plaats, niet in Vilvoorde, niet in onze maatschappij. Laat de onderzoekers nu maar uitvissen waar hij precies verbleef toen hij in België was”, verduidelijkt CD&V-boegbeeld Peter Van Kemseke. “Maar dit mag geen aanleiding zijn om Vilvoorde de komende dagen of weken opnieuw voortdurend in een negatief daglicht te plaatsen. Of zelfs als een 'jihadnest' te bestempelen, zoals ik vandaag las. Dat is er zwaar over, dit is Mosul niet, of Raqqa. En we zijn in 2017, niet in 2014, toen Vilvoorde voortdurend in de nationale en internationale pers kwam vanwege het probleem van de Syriëstijders. Het is veel te gemakkelijk om te zeggen: 'Het is Vilvoorde weer'”, aldus Van Kemseke.

Vilvoorde heeft volgens CD&V inderdaad af te rekenen met diefstallen, drugsmisdrijven verkeersagressie of fysiek geweld. Maar die onveiligheidsproblemen zijn volgens de partij niet anders dan in andere steden. Maar Vilvoorde automatisch gaan associëren met terrorisme, gaat voor Van Kemseke te ver. “Ik vind het erg als mensen me zeggen dat ze liever niet zeggen dat ze Vilvoordenaar zijn, uit schrik voor negatieve reacties. We moeten ons niet neerleggen bij die beeldvorming en mogen gerust wat meer benadrukken dat veel mensen, uit alle Vilvoordse gemeenschappen, investeren in Vilvoorde, letterlijk en figuurlijk. Die clichés en overdrijvingen, die zijn echt afgezaagd", aldus Van Kemseke.