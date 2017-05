’t Boeksken in Roosdaal sluit noodgedwongen de deuren

’t Boeksken is een zeer bekende krantenwinkel in onze provincie. Zeer regelmatig geeft uitbater Patrick Stevens zijn visie op de lokale actualiteit in het programma ‘Ochtendpost’ op Radio 2. Maar bekend of niet bekend, door de herinrichtingswerken aan de Ninoofsesteenweg is hij heel wat klanten verloren.

Even werd het idee geopperd om de krantenwinkel onder te brengen in een container op een andere locatie. Maar uiteindelijk heeft Stevens beslist om de zaak tijdelijk te sluiten. Mogelijk geeft hij zijn krantenwinkel een doorstart na de werken. Maar dat zal ten vroegste in april 2018 zijn. Voorlopig leeft Patrick Stevens van een compensatie van de werkgeversorganisatie UNIZO. Het volledige verhaal krijg je vanavond in het nieuws op RINGtv.