’t Smiske Asse opent op 20/10 opnieuw de deuren

Op vrijdag 20 oktober opent in Asse ’t Smiske opnieuw de deuren. Het klein kunstencentrum was de voorbije maanden gesloten voor een grondige renovatie.

“Authenticiteit is het handelsmerk van ’t Smiske, zowel in de programmatie als in de infrastructuur”, verduidelijkt Reinout Keymolen. “Het is dan ook een moeilijke evenwichtsoefening geworden tussen het bewaren van de originele elementen in ’t Smiske en het vergroten van het comfort van de bezoekers en medewerkers”. Maar die oefening heeft de organisatie naar eigen zeggen tot een goed einde gebracht. Zo werd het gebouw beter geïsoleerd, er werden nieuwe toiletten en ook een centrale verwarming geïnstalleerd.

Heropeningsweekend

Vrijdag 20 oktober opent ’t Smiske opnieuw de deuren met een folkavond met folkgroepen uit eigen stal. Op het programma staan Shillelagh (Fr.), Cecilia, Wim Claeys, Wör en Strograss XL. Zaterdag wordt het feestweekend verder gezet met twee groepen uit de streek: Head Full of Flames en Hazy Way. Zondag wordt het feestweekend afgesloten met een kindernamiddag. Pétrol zorgt dan voor de muzikale omlijsting.

Belangrijk is ook dat dinsdag 24 oktober het wekelijkse Destdagcafé zijn werking herneemt. Op de eerste openingsdag komt speelman Iwein Jacobs langs. Hij zal er 2 uur lang meezingmuziek op accordeon brengen. Alle info over het openingsweekend vind je ook op www.tsmiske.be.

Rijk gevulde geschiedenis

In 2000 opende het cultuurcentrum op het gemeenteplein in Asse de deuren. De oude Smidse van de familie Heylens was door een groep vrijwilligers grondig verbouwd en sindsdien vonden er jaarlijks zo’n 50-tal culturele activiteiten plaats. Raymond Van het Groenewoud, Bram Vermeulen en vele anderen waren er te gast. Vooral in het folkgenre wist ’t Smiske zich een stevige reputatie uit te bouwen. Deze reputatie werd alle eer aan gedaan door de werking van Folkcorner Den Appel. Den Appel is al decennia lang dé speciaalzaak voor folk in Vlaanderen en ver daarbuiten. De vzw richte ook een eigen platenlabel op. Appel Rekords is met een 70-tal releases het toonaangevende Vlaamse platenlabel dat tot ver over onze grenzen onze muzikanten gaat promoten. De laatste jaren werd ook een stevige kinderwerking uitgebouwd, met onder andere kinderzangfeesten en de (her)oprichting van de Wamblientjes.