“Asbest is een maatschappelijk probleem dat Eternit overstijgt”

Eternit laat in een persbericht weten dat het nooit zijn verantwoordelijkheid heeft ontvlucht. Wel is asbest een probleem dat Eternit overstijgt, aldus het bouwbedrijf.

Eternit werd vandaag in beroep veroordeeld voor de dood van Françoise Vanoorbeeck. Zij overleed aan de gevolgen van longvlieskanker die veroorzaakt werd door de blootstelling aan asbest. (Lees ook: 'Eternit verliest proces in beroep maar betaalt lagere schadevergoeding') “Eternit erkent en betreurt dat er ook door zijn gebruik van asbest in het verleden (tot 1997) mensen zoals mevrouw Vannoorbeeck ziek zijn geworden en overleden”, aldus het bedrijf in een mededeling.

Maar asbest is volgens het bedrijf uit Kapelle-op-den-Bos een maatschappelijk probleem dat Eternit overstijgt. Het gebruik ervan werd door de overheid op basis van de wetenschappelijke kennis vanaf het einde van de jaren ’70 strikter gereglementeerd. Eternit heeft op zijn beurt maatregelen genomen om de blootstelling aan asbest te beperken om uiteindelijk het gebruik in België te stoppen in 1997. Uiteindelijk werd het gebruik ervan vanaf ’98 verboden in België en vanaf 2005 in heel Europa. “Ondanks dit verbod zullen door de hoge latentietijd van de ziekte (gemiddeld 45 jaar) spijtig genoeg ook in de toekomst nog mensen ziek worden. Precies omdat het een maatschappelijk probleem is, werd 10 jaar geleden met de oprichting van het Asbestfonds een unaniem gedragen oplossing gevonden door de overheid, de werknemers, de werkgevers en met inspraak van de slachtofferverenigingen. Dit Asbestfonds zorgt voor een snelle erkenning en gelijke vergoeding van alle asbestslachtoffers”, aldus het Kapelse bouwbedrijf. Eternit benadrukt ook dat het de slachtoffers wel degelijk erkent en hen psychologisch probeert te ondersteunen. Ook ondersteunt het bedrijf het wetenschappelijk onderzoek naar asbestziekten.