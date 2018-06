“Hoe blijf je een goede ouder bij vechtscheidingen?”

Wat als je als koppel met kinderen uit elkaar gaat en het conflict is zo intens dat er geen overleg meer mogelijk is? Hoe blijf je nog een goeie mama of papa terwijl je je verliest in de strijd? Daar geeft het eerste boek van therapeuten Vanessa Maes uit Asse en Christel Cornelis uit Dilbeek een antwoord op. Het boek werd gisteravond voorgesteld in Asse.

Meer dan 100 mensen zakten af naar het Oud Gasthuis in Asse voor de voorstelling van ‘Blijven staan ondanks de storm’. Auteurs Vanessa Maes en Christel Cornelis schreven zes maanden aan het boek, waarbij ze inspiratie haalden uit hun praktijkervaring als therapeutes.

“Wij wilden een boek schrijven dat iets anders vertelt. Bijvoorbeeld: wat kan je doen om toch de mama of papa te zijn die je wil zijn voor je kinderen als praten met je ex-partner niet meer lukt? Het is een boek dat inzet op hoe je samen ouders blijft, ondanks de vechtscheiding. De mensen die we in de praktijk tegenkomen, zitten soms zo diep met elkaar in conflict, dat hen dat niet meer lukt,” zegt Vanessa.

De auteurs schreven zes maanden aan het boek, dat boordevol concrete tips staat. “Wat je kan doen is een bemiddelaar zoeken, of op zoek gaan naar iemand in je directe omgeving waar je rust kan bij vinden. Mensen die extra olie op het vuur gooien, mijd je best even. Een persoon die rust geeft, helpt en contact kan maken is enorm belangrijk. Hij kan ook een klankbord zijn over hoe je als ouder wil en kan reageren in conflictsituaties,” zegt Christel.

'Blijven staan is ondanks de storm' is er niet alleen voor ouders, ook hulpverleners kunnen zich laten inspireren door het boek. Een goeie zaak want de nood is groot.

“Naar ons gevoel is er zeker een toename van het aantal hoogconflictscheidingen, dat is heel voelbaar ook aan het aantal doorverwijzingen die we krijgen vanuit de familierechtbank. Ook daar voelen we hard voelen de rechters soms met hun handen in het haar zitten,” besluit Christel.