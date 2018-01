“Verschillende scenario’s voor uitbreiding luchthaven”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is in het Vlaams Parlement aan de tand gevoeld over de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Zaventem. Maandag lekte uit dat Brussels Airport overweegt om landingspiste 25L te verlengen. Daardoor zouden 22 huizen verdwijnen en komt er een muur die 4 kilometer lang en 18 meter hoog is. Onder meer de burgemeester van Steenokkerzeel liet al weten dat zijn dorp Humelgem in dat geval onleefbaar wordt. Maar volgens minister Weyts zijn de plannen nog lang niet definitief. “Voor alle duidelijkheid: vandaag liggen verschillende scenario's op tafel”, verklaarde Weyts vanmiddag in het Vlaams Parlement. “En er wordt enkel gesproken over het maximalistische scenario waarbij er sprake is van een muur van 4 kilometer lang en 18 meter hoog, maar er zijn nog verschillende andere opties die op tafel liggen. Wij willen zorgen voor economische groei in de luchthavenregio, maar met een draagvlak in de betrokken gemeenten en ervoor zorgen dat één en ander gepaard gaat - dat is een absolute koppeling - met een federale vliegwet.”