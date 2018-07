1 jaar BE-Alert: noodplanning getest in Merchtem

Eind juni 2017 lanceerde de federale overheid BE-Alert, een alarmeringssysteem waarbij mensen in noodsituaties verwittigd worden via e-mail, sms of telefoon. Overheden op diverse niveaus – ministers, provinciegouverneurs, burgemeesters – kunnen zo’n bericht activeren bij vb een brand, overstroming of grote stroompanne. Volgens de cijfers die vanmiddag werden vrijgegeven, werd het systeem in het eerste jaar reeds 26 keer gebruikt.

Vanmiddag werd het systeem voor het eerst op grote schaal getest: meer dan 110 gemeenten, waaronder dus ook Merchtem, stuurden een SMS, gesproken bericht of e-mail naar de inwoners en ook het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken deed dit in geselecteerde gebieden. Hoofddoel van de actie is iedereen, in elke gemeente van het land, motiveren om zich te registreren in BE-Alert. Wie dat doet, wordt in noodsituaties dus automatisch en vooral snel op de hoogte gebracht. Inschrijven kan via de website http://be-alert.be/nl