1 jaar geleden opende Brussels Airport opnieuw de deuren na aanslag

Op zondag 3 april werd de luchthaven gedeeltelijk heropgestart. Eerst werd groen licht gegeven voor de vluchten van Brussels Airlines, nadien werd het aantal vluchten gradueel opgetrokken. De luchthaven bereiken kon enkel met de wagen of een taxi en de controle gebeurde in een tijdelijk gebouw op de tarmac. “Dat we amper 12 dagen na de verwoestende aanslagen weer van start kunnen gaan, is een teken van onze gezamenlijke kracht op Brussels Airport”, dat zei toen Brussels Airport-topman Arnaud Feist.

Naar aanleiding van de heropening legt het personeel vanmorgen een krans neer aan het monument van de slachtoffers. De vakbonden maken van de gelegenheid gebruik om opnieuw aandacht te vragen voor de toekomst van de werknemers. Rond 20 april loopt immers het tweede Vlaamse belangenconflict ten einde tegen de Brusselse geluidsnormen. De vakbonden vragen de politici van de verschillende regeringen om rekening te houden met de tewerkstelling op Brussels Airport.