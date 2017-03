1 minuut stilte in alle scholen

Vandaag zullen ook alle scholen de dag starten met een minuut stilte. Alle onderwijsverstrekkers gaan in op de vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslagen van een jaar geleden in Brussel en Zaventem te herdenken.

“22 maart zal altijd in ons geheugen gegrift blijven. Zoveel mensen zijn die dag het slachtoffer geworden van terreur. We willen ons echter niet laten leiden door angst. De samenleving, de scholen toonden de dag van de aanslagen en de daaropvolgende periode een bewonderenswaardige veerkracht die alle waardering verdient . Vergeten zullen we nooit. Om die reden houden alle scholen vandaag een ingetogen minuut stilte”, aldus minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Alle onderwijsverstrekkers steunen de oproep van minister Crevits om een minuut stilte in acht te nemen tegen zinloos geweld waar ook ter wereld. (foto archief RINGtv)