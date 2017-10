1 Op 7 inwoners Halle-Vilvoorde geboren in kansarm gezin

Verschillende gemeenten uit Halle-Vilvoorde zetten hun schouders onder de Inleefweek Armoede. Bedoeling is om daarbij zelf te ervaren hoe het is om te overleven met een beperkt budget. De Inleefweek Armoede loopt van 21 tot en met 27 oktober.

In aanloop naar 17 oktober, de Werelddag van het Verzet tegen Armoede, proberen verschillende gemeenten en organisaties uit Halle-Vilvoorde mensen bewust te maken van het probleem van de armoede en ze proberen het thema eveneens bespreekbaar te maken. Uit cijfers blijkt dat in Halle-Vilvoorde 1 op 7 gezinnen wordt geboren in een kasarm gezin.

Om echt te ervaren hoe het is om rond te komen met een beperkt budget, kan iedereen die dat wil meedoen met de Inleefweek Armoede. Daarbij krijg je een beperkt budget, waarmee je in het leven van elke dag probeer rond te komen.

Alle inwoners van Halle-Vilvoorde en daarbuiten kunnen deelnemen. De Inleefweek Armoede is een organisatie van het Huis van het Kind van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Ternat, OCMW Ternat, Halle en Sint-Pieters-Leeuw, de gemeente Ternat, de stad Halle, CAW/JAC Halle-Vilvoorde, Welzijnszorg, Logo Zenneland en Archeduc.

Deelnemen is gratis en kan via www.archeduc.be/inleefweek (http://www.archeduc.be/inleefweek)