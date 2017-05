1 op de 4 vrachtwagenchauffeurs manipuleert tachograaf

Maar liefst één op de vier vrachtwagens rijdt rond met een tachograaf die gemanipuleerd is. Dat blijkt uit een grootscheepse controle vandaag op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden. De tachograaf registreert de rij-en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs. Bij fraude aan een tachograaf kan de chauffeur langer rijden dan toegelaten, met alle risico's van dien.

"We voeren deze actie niet alleen met de Belgische politie. Ook collega’s uit 7 andere landen ondersteunen ons. Spijtig genoeg zijn we al heel succesvol geweest. Ongeveer 1 vrachtwagen op 4 is in overtreding”, vertelt Koen Ricour, directeur bij federale wegpolitie.

Gemanipuleerde tachografen kunnen de chauffeurs tot 3500 euro kosten. Een tachograaf waarmee gefraudeerd is heeft ook invloed op het remsysteem en de snelheidsbegrenzer van de vrachtwagen, de risico's kunnen dus groot zijn.