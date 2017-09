1 op de 5 gemeentewebsites heeft geen veilig digitaal loket

Via een digitaal loket kunnen inwoners officiële attesten aanvragen, een adreswijziging doorgeven of politietoezicht aanvragen tijdens een vakantie in het buitenland. Voor deze aanvragen worden vaak ook persoonlijke gegevens gevraagd. Maar blijkbaar kunnen deze gegevens niet altijd op een veilige manier verstuurd worden. Op die manier kunnen inwoners het slachtoffer worden van identiteitsfraude. Dat blijkt uit een onderzoek van enkele ethische hackers en het Canvasprogramma Terzake.

De grootste problemen doen zich voor bij gemeenten die voor het gebruik van hun digitaal loket niet over een veilige https-verbinding beschikken. Zo’n verbinding is nodig om de persoonlijke gegevens te kunnen versleutelen tijdens het doorsturen. Maar in 61 gemeenten, of zo’n 21% van alle sites met een digitaal loket, is dit niet het geval. In onze regio is dat onder meer het geval in de gemeenten Herne, Galmaarden, Bever, Asse, Vilvoorde en Zaventem.

De Vereniging van Steden en Gemeenten reageert bezorgd. Volgens de VVSG werken gemeenten soms met externe leveranciers die niet altijd uit zichzelf met een https-verbinding werken. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) spreekt van een onaanvaardbare situatie. Hij roept de gemeenten op om de Privacywet te volgen.