In de politiezone Druivenstreek, waar de gemeenten Overijse en Hoeilaart deel van uitmaken, komen er 10 extra ANPR-camera's.

Volgens de politie bewijzen de huidige camera's hun nut. In 1 op de 4 gevallen helpen ze bij het oplossen van een inbraak. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar registreerden ze maar liefst 177 hits. Door nog eens 10 nieuwe exemplaren te installeren zal het ANPR-netwerk in de druivenregio in totaal zo’n 29 camera’s tellen.