10 gemeenten gaan samen strijd aan tegen zwerfvuil

Londerzeel, Meise, Vilvoorde, Machelen, Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem willen de zwerfvuilproblematiek samen aanpakken met intercommunales Incovo en Interza. “Steeds meer inwoners ergeren zich aan het toenemende zwerfvuil en sluikstort”, zegt projectleider Seppe Elloot. “Het probleem wordt zo groot dat het plaatsen van een extra vuilnisbak of het ophangen van een bordje ‘sluikstort verboden’ onvoldoende is. Alleen maar opruimen helpt niet . We moeten tegelijk de problemen bij de bron aanpakken.” De gemeentes en intercommunales lanceren in een eerste fase een gezamenlijke communicatiecampagne rond het thema ‘Proper is plezant’. De straatvuilnisbakjes in de gemeenten krijgen allemaal een sticker met die slogan. “Verder wordt er in verschillende gemeenten een vuilnisbakkenplan opgemaakt. Het goede gebruik en misbruik van straatvuilnisbakjes wordt gemonitord en aangepakt”, legt Seppe Elloot uit. “De grootte, de plaatsing of de ledigingsfrequentie van de vuilnisbakjes geoptimaliseerd. Elders worden alle opgeruimde sluikstorten geregistreerd en in een databank ondergebracht, waardoor controles met een sluikstortcamera heel gericht kunnen gebeuren. In parken en groenzones worden de eerste acties tegen hondenpoep voorbereid. Er wordt bovendien een gezamenlijk netwerk van enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers opgebouwd en ondersteund.“