10 Jaar na brand nog geen definitieve bestemming kerk Galmaarden

Overmorgen, 11 mei, is het precies 10 jaar geleden dat in Galmaarden de Sint-Pieterskerk afbrandde. Intussen wordt volop gewerkt aan een nieuwe bestemming voor de kerk.

Op 11 mei 2008 ging de Sint-Pietersker van Galmaarden in de vlammen op. Oorzaak was een reeks vuurpijlen, afgestoken door foorkramers. In 2014 werd de bouwaanvraag voor de heropbouw van de kerk nog ingetrokken. Toen al startten gesprekken om de kerk een nieuwe bestemming te geven.

Het staat intussen vast dat onder andere de bibliotheek van Galmaarden zou verhuizen van het Baljuwhuis naar de kerk. Het is nog wachten op de officiële goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De Sint-Pieterskerk keeg ook al een nieuw dak. In de nieuwbouw zal er een open ruimte zijn die zal kunnen gebruikt worden als markt of voor tentoonstellingen. Galmaarden is op zoek naar een architect om de plannen te tekenen.

Vast staat dat er geen erediensten meer zullen plaatshebben in de nieuwbouw.