Al 10 jaar komen mensen van over de hele wereld, uit diverse culturen en met verschillende moedertalen naar Café Combinne in Sint-Genesius-Rode. Wie het Nederlands niet als moedertaal heeft oefent er zijn Nederlands en ontmoet nieuwe mensen.

10 jaar Nederlands oefenen in Sint-Genesius-Rode

Ook echte Rodenaren zakken regelmatig af naar Café Combinne. Zij vertellen over het Rode van vroeger en nu, helpen anderstaligen met hun Nederlands en maken hen wegwijs in de gemeente. Het respect voor elkaar en de vriendschappelijke sfeer kenmerken de wekelijkse bijeenkomsten in Café Combinne.

Op woensdag 22 november viert Café Combinne zijn 10-jarige bestaan. Gastvrouw Rita Denayer nodigt je vanaf 19.30 uur uit in dienstencentrum De Boomgaard en trakteert met een drankje. Er is ook live muziek van Emballage Kado. Wie wil, mag een hapje meebrengen. Iedereen is welkom om deze tiende verjaardag mee te vieren.

Locatie : Dienstencentrum de Boomgaard (Vergeet-Mij-Nietjeslaan 8)

Info:

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

info@deboesdaalhoeve.be

www.deboesdaalhoeve.be

Café Combinne is een samenwerking tussen Archeduc (Vormingplus Halle-Vilvoorde) en vzw ‘de Rand’.